İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Selçuk Bayraktaroğlu Böyük Britaniya, İspaniya və italiyalı həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 20:08
    Selçuk Bayraktaroğlu Böyük Britaniya, İspaniya və italiyalı həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi Selçuk Bayraktaroğlu NATO Hərbi Komitəsinin Baş Qərargah Rəisləri Toplantısı çərçivəsində Böyük Brityaniya, İspaniya və İtaliydan olan həmkarları ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin "X" hesabında yayılıb.

    Bildirilib ki, Böyük Britaniyanın Baş Qərargah rəisi Riçard Nayton, İspaniyanın Baş Qərargah rəisi Teodoro Lopez Kalderon və İtaliyanın Baş Qərargah rəisi Luçano Portolano ilə ikitərəfli görüşlər keçirilib.

    Belçiklanın paytaxtı Brüsseldə baş tutan görüşlərdə ikitərəfli münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilib.

    Selçuk Bayraktaroğlu NATO Riçard Nayton Teodoro Lopez Kalderon Luçano Portolano

    Son xəbərlər

    20:34

    Merts: Almaniya Trampın Sülh Şurasını dəstəkləməyə hazırdır, lakin indiki formada yox

    Digər ölkələr
    20:29

    Niderlandın vəliəhd şahzadəsi Katarina-Amaliya hərbi təlim keçib

    Digər ölkələr
    20:18

    131 nəfərin məktəb direktoru təyin edilməsi ilə bağlı müsbət rəy verilib

    Elm və təhsil
    20:13

    "Yuventus" hücum xəttini daha bir türk futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    20:08
    Foto

    Selçuk Bayraktaroğlu Böyük Britaniya, İspaniya və italiyalı həmkarları ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    20:04

    Yuliya Timoşenko üçün 765 min dollar girov məbləği ödənilib

    Digər ölkələr
    19:52
    Foto

    Məhəmməd Bəna: "Azərbaycan yunan-Roma güləşində dünyada ən güclü 2-3 ölkədən biridir"

    Fərdi
    19:45

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Azərbaycan çempionatında II günün döyüşləri keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti