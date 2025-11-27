İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Roma Papası: Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır

    Region
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:18
    Üçüncü dünya müharibəsinə zəmin yaradılır.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ankarada səfərdə olan Roma Papası XIV Leon Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    "İki dünya müharibəsindən sonra biz iqtisadi və hərbi güc strategiyalarının üstünlük təşkil etdiyi yüksək gərginliklə davam edən qlobal münaqişə dövrünün şahidi oluruq. İnsanlar getdikcə ekstremist baxışlara görə bölünür. Bəşəriyyətin gələcəyi təhlükə altındadır", -o bildirib.

    Roma Papası Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə

