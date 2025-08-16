Haqqımızda

Region
16 avqust 2025 16:16
Pezeşkian avqustun 18-də Ermənistana rəsmi səfər edəcək
Məsud Pezeşkian

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian avqustun 18-də Ermənistana rəsmi səfər edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri İran Prezidentinin müşaviri Mehdi Sənaiyə istinadən məlumat yayıb.

"Prezident Pezeşkianın Ermənistana səfəri iki gün davam edəcək", - o bildirib.

İran Prezidenti İrəvandan sonra Belarusa yollanacaq.

Müşavirin sözlərinə görə, səfərin məqsədlərindən biri qeyd olunan ölkələrlə xüsusilə işgüzar sahədə ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, eləcə də sənədlərin imzalanmasıdır.

