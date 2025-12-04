İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Paşinyan: II Qaregin Erməni Apostol Kilsəsinə zərər verir, o getməlidir

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:17
    Paşinyan: II Qaregin Erməni Apostol Kilsəsinə zərər verir, o getməlidir

    Ktriç Nersisyanın (bütün ermənilərin katolikosu II Qaregin) fəaliyyəti Erməni Apostol Kilsəsinə zərər verir.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "Mən onunla dəfələrlə ünsiyyətdə olmuşam və bu görüşlərdən gəldiyim təəssüratlar onun Eçmiədzində mövcudluğunun Erməni Apostol Kilsəsinə ziyan vurması qənaətinə gəlməyimə səbəb olub. Proses başlayıb və o, oradan getməlidir", - baş nazir qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, kilsə ətrafındakı səs-küy sağlamlaşdırıcı xarakter daşıyır.

    Nikol Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsi
    Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    13:47

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilər

    Digər ölkələr
    13:46

    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    13:46

    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    13:46

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    13:45

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:44

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsi

    İnfrastruktur
    13:36

    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti