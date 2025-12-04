Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 13:12
Деятельность Ктрича Нерсисяна (католикос всех армян Гарегин II) наносит вред Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Я общался с ним множество раз и именно впечатления от таких встреч стали причиной моего убеждения в том, что его присутствие в Первопрестольном наносит катастрофический вред Армянской апостольской церкви. Начался процесс, и он должен уйти оттуда. Не стоит выбор, подаст он в отставку или нет. Он должен уйти", - отметил премьер.
По его словам, шум вокруг ААЦ носит "оздоровительный характер".
Последние новости
14:03
Президент Кипра прибыл в УкраинуВ регионе
14:02
Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничестваВнешняя политика
13:57
Футболист "Имишли Беледийеспор" дисквалифицирован на 14 матчейФутбол
13:55
Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергоинфраструктурыВ регионе
13:44
Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матчаФутбол
13:40
ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и ЕреваномВнешняя политика
13:29
Ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрдДругие страны
13:27
Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COPCOP29
13:26
Фото