Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

Деятельность Ктрича Нерсисяна (католикос всех армян Гарегин II) наносит вред Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Я общался с ним множество раз и именно впечатления от таких встреч стали причиной моего убеждения в том, что его присутствие в Первопрестольном наносит катастрофический вред Армянской апостольской церкви. Начался процесс, и он должен уйти оттуда. Не стоит выбор, подаст он в отставку или нет. Он должен уйти", - отметил премьер.

По его словам, шум вокруг ААЦ носит "оздоровительный характер".