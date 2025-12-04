Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

    В регионе
    • 04 декабря, 2025
    • 13:12
    Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

    Деятельность Ктрича Нерсисяна (католикос всех армян Гарегин II) наносит вред Армянской апостольской церкви (ААЦ).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    "Я общался с ним множество раз и именно впечатления от таких встреч стали причиной моего убеждения в том, что его присутствие в Первопрестольном наносит катастрофический вред Армянской апостольской церкви. Начался процесс, и он должен уйти оттуда. Не стоит выбор, подаст он в отставку или нет. Он должен уйти", - отметил премьер.

    По его словам, шум вокруг ААЦ носит "оздоровительный характер".

    Никол Пашинян Гарегин II ААЦ Армения отставка
    Paşinyan: II Qaregin Erməni Apostol Kilsəsinə zərər verir, o getməlidir
    Elvis

    Последние новости

    14:03

    Президент Кипра прибыл в Украину

    В регионе
    14:02

    Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    13:57

    Футболист "Имишли Беледийеспор" дисквалифицирован на 14 матчей

    Футбол
    13:55

    Германия выделит Украине 100 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры

    В регионе
    13:44

    Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матча

    Футбол
    13:40

    ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    13:29

    Ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрд

    Другие страны
    13:27

    Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

    COP29
    13:26
    Фото

    Азербайджан заявил о наличии эффективного партнерства со странами D-8

    Бизнес
    Лента новостей