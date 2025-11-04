Paşinyan: Azərbaycanla sülh qurulub, lakin əsas çətinlik yeni reallığı dərk etməkdir
- 04 noyabr, 2025
- 11:28
Siyasi mənada Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə başa çatıb, lakin sosial-psixoloji baxımdan o davam edir.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan illik "Orbeli: Sülh və çoxtərəfli əməkdaşlıq quruculuğu" adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib.
O qeyd edib ki, iki ölkə arasında artıq sülh qurulub, lakin əsas çətinlik indi diplomatiyada deyil, "yeni reallığı dərk etməkdədir".
"Mən sülhdən danışanda bu, çoxlarına qəribə və hətta yad görünür. Sülh - Ermənistan və Azərbaycan üçün tanış olmayan anlayış və yeni mühitdir", - Baş nazir bildirib.
Bundan əlavə, N.Paşinyan qeyd edib ki, ermənilərin Qarabağa qayıtması mövzusu təhlükəlidir: "Çünki bu, münaqişənin ilkin parametrlərinə qayıdış deməkdir".