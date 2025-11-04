İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Paşinyan: Azərbaycanla sülh qurulub, lakin əsas çətinlik yeni reallığı dərk etməkdir

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:28
    Paşinyan: Azərbaycanla sülh qurulub, lakin əsas çətinlik yeni reallığı dərk etməkdir

    Siyasi mənada Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə başa çatıb, lakin sosial-psixoloji baxımdan o davam edir.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan illik "Orbeli: Sülh və çoxtərəfli əməkdaşlıq quruculuğu" adlı beynəlxalq forumda çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, iki ölkə arasında artıq sülh qurulub, lakin əsas çətinlik indi diplomatiyada deyil, "yeni reallığı dərk etməkdədir".

    "Mən sülhdən danışanda bu, çoxlarına qəribə və hətta yad görünür. Sülh - Ermənistan və Azərbaycan üçün tanış olmayan anlayış və yeni mühitdir", - Baş nazir bildirib.

    Bundan əlavə, N.Paşinyan qeyd edib ki, ermənilərin Qarabağa qayıtması mövzusu təhlükəlidir: "Çünki bu, münaqişənin ilkin parametrlərinə qayıdış deməkdir".

    Ermənistan Azərbaycan SÜLH Nikol Paşinyan
    Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах
    Pashinyan: 'Armenia-Azerbaijan conflict is over, but not in our heads'

