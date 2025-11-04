Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах

    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 11:21
    В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, однако в социально-психологическом измерении он продолжается.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе выступления на ежегодном международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".

    Он отметил, что между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь заключается не в дипломатии, а в том, чтобы "осознать новую реальность".

    "Когда я говорю о мире, это многим кажется странным и даже чуждым. Мир - незнакомое понятие и новая среда для Армении и Азербайджана", - заявил премьер.

    Кроме того, Пашинян отметил, что тема возвращения армян в Карабах опасна, "потому что означает возвращение к исходным параметрам конфликта".

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh qurulub, lakin əsas çətinlik yeni reallığı dərk etməkdir

