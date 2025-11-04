Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головах
- 04 ноября, 2025
- 11:21
В политическом смысле конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, однако в социально-психологическом измерении он продолжается.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе выступления на ежегодном международном форуме "Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества".
Он отметил, что между двумя странами уже установлен мир, однако основная трудность теперь заключается не в дипломатии, а в том, чтобы "осознать новую реальность".
"Когда я говорю о мире, это многим кажется странным и даже чуждым. Мир - незнакомое понятие и новая среда для Армении и Азербайджана", - заявил премьер.
Кроме того, Пашинян отметил, что тема возвращения армян в Карабах опасна, "потому что означает возвращение к исходным параметрам конфликта".