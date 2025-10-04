Papuaşvili: Gürcü xalqı bu gün radikalları "tarix çayına süpürəcək"
- 04 oktyabr, 2025
- 11:32
Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili bildirib ki, bu gün gürcü xalqı seçki qutularında öz iradəsini ifadə edəcək və radikal qüvvələri "tarix çayına süpürəcək".
Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir.
Onun sözlərinə görə, demokratik cəmiyyətdə xalqın iradəsini yalnız seçkilər müəyyən edə bilər, digər iddialar isə spekulyasiyadır.
Papuaşvili saxta medianı yanlış məlumatlar yaymaqda ittiham edib və qeyd edib ki, seçici səfərbərliyi demokratiyanın vacib hissəsidir. O, həmçinin bəzi seçki pozuntularının qeydə alındığını, lakin ümumi prosesin dinc şəkildə keçdiyini bildirib.
"Bu, özünü müdafiə edən demokratiyanın gücüdür. Gürcü xalqı bu gün ölkəsinin, gələcəyinin və övladlarının xeyrinə düzgün seçimini edəcək", – deyə parlament sədri vurğulayıb.
Qeyd edək ki, bu gün Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir.