İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Nazir: Ermənistan bir ay sonra və ya gələn il Aİ-yə üzvlük üçün müraciət edə bilər

    Region
    • 18 oktyabr, 2025
    • 11:34
    Nazir: Ermənistan bir ay sonra və ya gələn il Aİ-yə üzvlük üçün müraciət edə bilər

    Ermənistan bir ay sonra və ya gələn il Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlük üçün müraciət edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzоyan "Deutsche Welle"yə müsahibəsində bildirib.

    O, ölkədə hökuməti Aİ-yə üzv olmaq üçün səy göstərməyə məcbur edən qanunun qəbul edildiyini söyləyib.

    "Nə vaxt müraciət edəcəyimizi dəqiq deyə bilmərəm. Bəlkə də gələn ay, bəlkə də gələn il. Bu, bir çox amillərdən asılıdır. Lakin dediyim kimi, bu, bizim rəsmi siyasətimizdir", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan bu istiqamətdə Aİ ilə işləyir, artıq hərtərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq haqqında saziş mövcuddur. Tərəflər viza rejiminin sadələşdirilməsi prosesinə başlayıblar. Bundan başqa, İrəvan və Brüssel bir neçə yeni sənədlə bağlı danışıqlar aparır və yeni tərəfdaşlıq proqramı üzərində işi tamamlayıblar. Sənəd maksimum yaxın üç ay ərzində imzalanacaq.

    Ermənistan Ararat Mirzoyan Avropa İttifaqı
    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    Son xəbərlər

    12:20

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:19

    Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

    Hadisə
    12:19

    Ötən ay Azərbaycan asfalt istehsalını 5 dəfədən çox artırıb

    Sənaye
    12:13

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla həmişə bərabər olmağa davam edəcəyik

    Region
    12:12

    "Karvan-Yevlax" komandasına yeni avtobus alınıb

    Futbol
    12:09
    Foto

    Gəncədə Çanaqqala döyüşləri muzeyinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:59

    Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 16 nəfərə ittiham irəli sürülüb

    Digər ölkələr
    11:57
    Foto

    "AZIREX-2025" təlimində iştirak edən İran hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk edib

    Hərbi
    11:56

    Astanada Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti