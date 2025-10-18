Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    • 18 октября, 2025
    • 11:24
    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз через месяц, а может, в следующем году.

    Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle.

    Он сообщил, что в стране принят закон, обязывающий правительство страны стремиться к вступлению в ЕС.

    "Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика", – отметил он.

    По его словам, Армения работает с ЕС в этом направлении, уже имеется соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Стороны начали процесс упрощения визового режима. Кроме того, Ереван и Брюссель ведут переговоры по поводу нескольких новых документов и завершили работу над новой программой партнерства. Ее подпишут максимум в течение ближайших трех месяцев.

    Евросоюз Армения подача заявки Арарат Мирзоян
    Nazir: Ermənistan bir ay sonra və ya gələn il Aİ-yə üzvlük üçün müraciət edə bilər

    Последние новости

    12:19

    В Грузии в связи с октябрьскими событиями предъявлены обвинения еще 16 лицам

    Другие страны
    12:19

    В Национальной библиотеке открылась выставка ко Дню восстановления независимости

    Литература
    12:13

    В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

    Внешняя политика
    12:00

    Редкий бриллиант и украшения будут представлены на аукционе в Женеве

    Это интересно
    11:30
    Фото

    Состоялось открытие административного офиса посольства Азербайджана в Ватикане

    Внешняя политика
    11:24

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    11:23

    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:23

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    11:17

    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    Лента новостей