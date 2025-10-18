Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Армения может подать заявку на вступление в Евросоюз через месяц, а может, в следующем году.

Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Deutsche Welle.

Он сообщил, что в стране принят закон, обязывающий правительство страны стремиться к вступлению в ЕС.

"Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика", – отметил он.

По его словам, Армения работает с ЕС в этом направлении, уже имеется соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Стороны начали процесс упрощения визового режима. Кроме того, Ереван и Брюссель ведут переговоры по поводу нескольких новых документов и завершили работу над новой программой партнерства. Ее подпишут максимум в течение ближайших трех месяцев.