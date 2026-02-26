İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    • 26 fevral, 2026
    • 13:24
    İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq.

    "Report" "president.ir"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian deyib.

    O vurğulayıb ki, İran hazırda nüvə silahı əldə etmək niyyətində deyil. Prezidentin sözlərinə görə, bu mövqe ayətullah Xaməneinin verdiyi dini fətvaya əsaslanır:

    "Ali rəhbər "nüvə silahı əldə etməyəcəyik" dedikdə, bizim silah əldə etmək niyyətində olmadığımızı bildirir. O, siyasətçilər kimi yalan danışa bilməz".

    İran Prezidenti qeyd edib ki, ali rəhbərin mövqeyi siyasi deyil, dinə və fiqhə (şəriət qanunları) əsaslanır.

    Xatırladaq ki, ayətullah Xamənei nüvə silahının hazırlanması, istifadəsi və yayılmaması barədə 2003-cü ilin oktyabrında şifahi fətva verib. 2005-ci ildə isə bu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə rəsmi şəkildə təqdim edilib.

    Bu gün Omanın vasitəçiliyi ilə Cenevrədə ABŞ və İran nümayəndə heyəti arasında İslam Respublikasının nüvə proqramı üzrə danışıqların üçüncü raundu keçirilir.

