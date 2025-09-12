İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirik

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:23
    Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirik

    Gürcüstan ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığın bərpasını istəyir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gürcü xalqına və dövlətinə qarşı düşmənçilik hərəkəti uğursuzluğa düçar olub. 

    "Biz bəyan edirik ki, keçmiş Bayden administrasiyasının Trampın inauqurasiyasından az əvvəl ləğv etdiyi strateji tərəfdaşlığı yeniləmək istəyirik. Bu, bizim istəyimizdir. Qalanı isə Tramp administrasiyasının qərarından asılıdır. Hazırda gözləmə mövqeyindəyik və bu əlaqələrə tamamilə açığıq. ABŞ tərəfinin mövqeyini gözləyəcəyik və müzakirələr də həmin mövqe əsasında aparılacaq. Biz ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığın bərpasına tam hazırıq", - Kobaxidze vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Demokrat konqresmen Stiv Koen Helsinki Komissiyasında çıxışı zamanı bildirib: "Təəssüf ki, Senat "Dostluq Aktı"nı qəbul etmədi və qəbul etməyəcək. Burada müəyyən problemlər var idi və ola bilsin ki, bu, limanla bağlı böyük bir bizneslə əlaqədar idi".

    Gürcüstan ABŞ İrakli Kobaxidze

    Son xəbərlər

    18:47

    Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək

    Digər ölkələr
    18:43

    "Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir

    Turizm
    18:27

    Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb

    Region
    18:23

    Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirik

    Region
    18:16

    Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilib

    Digər
    18:16

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıb

    Biznes
    18:13

    Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    18:04

    Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    18:00
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti