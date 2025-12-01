İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İranda ŞƏT üzvləri ilə birgə antiterror təlimləri keçirilir

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:09
    İranda ŞƏT üzvləri ilə birgə antiterror təlimləri keçirilir

    İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində İslam Respublikası İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası (Sepah) ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv ölkələrin hərbçilərinin "Səhənd-2025" adı altında birgə antiterror təlimləri başlayıb.

    "Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İnqilab Keşikçiləri qvardiyasının Quru Qoşunları komandanlığının ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsi rəisinin müavini polkovnik Şəhram Əskəran bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təlimlərin mərkəzi Təbriz şəhəri olan Şərqi Azərbaycan əyalətinin müxtəlif bölgələrində keçiriləcək.

    Bildirilib ki, dekabrın 1-də başlayan tədbir dekabrın 5-dək davam edəcək.

    İran Şərqi Azırbaycan Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı SEPAH

