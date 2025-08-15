Haqqımızda

İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub

İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib ki, ABŞ-nin hücumuna məruz qalan nüvə obyektlərinin təftişinə icazə almaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) Tehrana bu yoxlamaların dəqiq necə aparılacağını aydınlaşdırmalıdır.
Region
15 avqust 2025 01:25
İran nüvə obyektlərini yoxlamaq istəyən BAEA-ya şərt qoyub

İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi deyib ki, ABŞ-nin hücumuna məruz qalan nüvə obyektlərinin təftişinə icazə almaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) Tehrana bu yoxlamaların dəqiq necə aparılacağını aydınlaşdırmalıdır.

Bu barədə “Report” “Tasnim” agentliyinə istinadən xəbər verir.

“Reallıq budur ki, müharibədən sonra İranla BAEA arasında münasibətlərdə müəyyən dəyişikliklər olub və nəhayət, nüvə obyektlərimizə hücum edilib və onlar zədələnib. Agentlik hücuma məruz qalan obyektləri necə yoxlayacağını izah etməlidir. BAEA ilə bağlı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, nüvə obyektlərinin təftişinə icazə verməzdən əvvəl onunla əməkdaşlıq üçün yeni çərçivə müəyyən edilməlidir”, - deyə o əlavə edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МАГАТЭ должно разъяснить Ирану порядок проверки атакованных ядерных объектов

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi