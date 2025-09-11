İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Hakan Fidan: Beynəlxalq sistem qlobal məsələləri və regional münaqişələri həll edə bilmir

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 00:21
    Hakan Fidan: Beynəlxalq sistem qlobal məsələləri və regional münaqişələri həll edə bilmir

    Beynəlxalq sistem nə qlobal məsələlərə çarə tapa bilir, nə də regional münaqişələrə həll yolu təqdim edə bilir.

    "Report" "Anadolu" Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Monteneqronun İstanbuldakı Baş konsulluğunda çıxışı zamanı deyib.

    "Qlobal ədalətin təmin olunması üçün ilk addımı öz coğrafiyamızda atmalı, dəyişikliyə öz ətrafımızdan başlamalıyıq. Bizim xarici siyasət anlayışımız həll yaradan, onu asanlaşdıran və məsuliyyəti öz üzərinə götürən bir yanaşmadır. Bunu edərkən isə yaxın ətrafımızı hər zaman prioritet hesab edirik", - XİN rəhbəri vurğulayıb.

    Fidan regional problemlərə regional həllərin vacibliyinə diqqət çəkərək bildirib: "Çünki bilirik ki, əgər öz coğrafiyamızda sülhü, ədaləti və sabitliyi təmin edə bilməsək, dünyaya da ümid ola bilmərik".

