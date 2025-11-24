Gürcüstanda meşə yanğını başlayıb, 200 yanğınsöndürən, 3 helikopter cəlb olunub
Region
- 24 noyabr, 2025
- 12:04
Gürcüstanın Bağdati rayonunda səhər saatlarından etibarən meşə yanğını başlayıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Fövqəladə İdarəetmə Xidməti Bağdatinin Xani kəndi yaxınlığında qarışıq meşə massivində başlayan yanğının hələ də davam etdiyini bildirib.
Qurumun məlumatına görə, alovun söndürülməsinə 200-ə yaxın yanğınsöndürən və müxtəlif növ xüsusi texnika cəlb olunub. Ərazidə hazırda intensiv yanğınsöndürmə işləri aparılır.
Məlumata əsasən, əməliyyata Sərhəd Polisinin üç helikopteri də qoşulub. Hadisə yerində vəziyyətə operativ nəzarət üçün təcili qərargah yaradılıb.
Rəsmi açıqlamada qeyd olunur ki, yanğının yaşayış məntəqələrinə keçməsi ilə bağlı hər hansı təhlükə yoxdur.
