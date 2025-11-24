İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Gürcüstanda meşə yanğını başlayıb, 200 yanğınsöndürən, 3 helikopter cəlb olunub

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:04
    Gürcüstanda meşə yanğını başlayıb, 200 yanğınsöndürən, 3 helikopter cəlb olunub

    Gürcüstanın Bağdati rayonunda səhər saatlarından etibarən meşə yanğını başlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Fövqəladə İdarəetmə Xidməti Bağdatinin Xani kəndi yaxınlığında qarışıq meşə massivində başlayan yanğının hələ də davam etdiyini bildirib.

    Qurumun məlumatına görə, alovun söndürülməsinə 200-ə yaxın yanğınsöndürən və müxtəlif növ xüsusi texnika cəlb olunub. Ərazidə hazırda intensiv yanğınsöndürmə işləri aparılır.

    Məlumata əsasən, əməliyyata Sərhəd Polisinin üç helikopteri də qoşulub. Hadisə yerində vəziyyətə operativ nəzarət üçün təcili qərargah yaradılıb.

    Rəsmi açıqlamada qeyd olunur ki, yanğının yaşayış məntəqələrinə keçməsi ilə bağlı hər hansı təhlükə yoxdur.

    Gürcüstan meşə yanğını yanğınsöndürən helikopter
    В Грузии вспыхнул лесной пожар: задействованы 200 пожарных и три вертолета
    Forest fire in Georgia: 200 firefighters, 3 helicopters involved in response

    Son xəbərlər

    13:25

    Bakı və İrəvan nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri təşkil olunacaq

    Region
    13:24

    Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    13:20

    Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcək

    İnfrastruktur
    13:20

    Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:15

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:12

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

    Xarici siyasət
    13:03

    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    12:59

    Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"

    Xarici siyasət
    12:58

    Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti