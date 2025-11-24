Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Грузии вспыхнул лесной пожар: задействованы 200 пожарных и три вертолета

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 12:33
    В Грузии вспыхнул лесной пожар: задействованы 200 пожарных и три вертолета

    В Грузии в лесном массиве в районе Багдати вспыхнул пожар.

    Как сообщает грузинское бюро Report, возгорание на данный момент не локализовано.

    По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к тушению привлечены около 200 пожарных и специализированная техника.

    К операции подключены три вертолета Пограничной полиции, для оперативного контроля ситуации создан специальный штаб.

    По данным ведомства, угрозы перехода огня на жилые районы нет.

    Gürcüstanda meşə yanğını başlayıb, 200 yanğınsöndürən, 3 helikopter cəlb olunub
    Forest fire in Georgia: 200 firefighters, 3 helicopters involved in response

