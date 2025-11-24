В Грузии вспыхнул лесной пожар: задействованы 200 пожарных и три вертолета
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 12:33
В Грузии в лесном массиве в районе Багдати вспыхнул пожар.
Как сообщает грузинское бюро Report, возгорание на данный момент не локализовано.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, к тушению привлечены около 200 пожарных и специализированная техника.
К операции подключены три вертолета Пограничной полиции, для оперативного контроля ситуации создан специальный штаб.
По данным ведомства, угрозы перехода огня на жилые районы нет.
