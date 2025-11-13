İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:22
    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Ermənistan parlamentinin iclası hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasından lazımi sayda deputatın olmaması səbəbindən 20 dəqiqə təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, ölkənin 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində iştirak etmək üçün parlamentə gələn Baş nazir Nikol Paşinyan qəzəblənərək noutbukun qapağını çırpıb və iclasın başlanması üçün kvorum olmadığına görə spiker Alen Simonyanı danlayıb.

    Рассмотрение проекта госбюджета в парламенте Армении отложили из-за отсутствия кворума

