Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb
Region
- 13 noyabr, 2025
- 12:22
Ermənistan parlamentinin iclası hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasından lazımi sayda deputatın olmaması səbəbindən 20 dəqiqə təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, ölkənin 2026-cı il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində iştirak etmək üçün parlamentə gələn Baş nazir Nikol Paşinyan qəzəblənərək noutbukun qapağını çırpıb və iclasın başlanması üçün kvorum olmadığına görə spiker Alen Simonyanı danlayıb.
