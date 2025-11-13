Рассмотрение проекта госбюджета в парламенте Армении отложили из-за отсутствия кворума

Заседание парламента Армении отложено на 20 минут из-за отсутствия необходимого числа депутатов от правящей партии "Гражданский договор".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что премьер Никол Пашинян, который прибыл в парламент для участия в обсуждениях проекта госбюджета страны на 2026 год, раздраженно хлопнул крышкой ноутбука и отчитал спикера Алена Симоняна за отсутствие кворума для начала заседания.