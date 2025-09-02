    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ermənistan Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılmasından sonra Çinlə ticarət həcminin artacağına ümid edir

    Ermənistan ümid edir ki, Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması Çin və digər ölkələrlə ticarət həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək.

    "Report" "Armenpress"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri David Xudatyan bildirib.

    "Ümid edirik ki, regional infrastrukturun açılması Çin və digər ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin həcmini artırmağa imkan verəcək və biz bu istiqamətdə irəliləyirik", - nazir vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, İrəvan həmçinin Ermənistanda iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində Çin şirkətləri ilə gələcək əməkdaşlığa da ümid edir.

    Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
    Armenia hopes to increase trade with China after opening communications in South Caucasus

