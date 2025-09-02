    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В регионе
    • 02 сентября, 2025
    • 18:13
    Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

    Армения надеется, что разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе позволит значительно увеличить объем ее торговли с Китаем и другими странами.

    Как сообщает Report со ссылкой "Арменпресс", об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

    "Мы надеемся, что разблокировка региональной инфраструктуры также позволит увеличить объем товарооборота с Китаем и другими странами, и мы движемся в этом направлении", - подчеркнул министр.

    По его словам, Ереван также рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с китайскими компаниями при реализации крупных инфраструктурных проектов в Армении, в том числе в энергетике и дорожной сфере.

