Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе
В регионе
- 02 сентября, 2025
- 18:13
Армения надеется, что разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе позволит значительно увеличить объем ее торговли с Китаем и другими странами.
Как сообщает Report со ссылкой "Арменпресс", об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.
"Мы надеемся, что разблокировка региональной инфраструктуры также позволит увеличить объем товарооборота с Китаем и другими странами, и мы движемся в этом направлении", - подчеркнул министр.
По его словам, Ереван также рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с китайскими компаниями при реализации крупных инфраструктурных проектов в Армении, в том числе в энергетике и дорожной сфере.
