    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək

    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək

    Birinci Ermənistan-Avropa İttifaqı (Aİ) sammiti 2026-cı il mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək.

    Bu barədə "Report" Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) məlumatına istinadən xəbər verir.

    Sammitin keçirilməsi ilə əlaqədar Aİ Şurasının sədri Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Ermənistana səfər edəcəklər.

    Bu tədbir ərəfəsində Koşta və fon der Lyayen həmçinin 2026-cı il mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində iştirak edəcəklər.

    "Ermənistan-Aİ sammiti ikitərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə, xüsusən də iqtisadiyyat, energetika, nəqliyyat, rəqəmsal texnologiyalar və insanlar arasında təmaslar sahələrinə həsr olunacaq. Tərəflər həmçinin Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik, nəqliyyat infrastrukturu və rifahın təmin olunmasında əldə edilmiş irəliləyişi, eləcə də mövcud qlobal çağırışları müzakirə edəcəklər", - Ermənistan XİN vurğulayıb.

    Саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая

    17:01

    Netanyahu: İsrail İrana tam güclə zərbələr endirməyə davam edəcək

    17:00

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb

    16:57

    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 25 % azalıb

    16:55
    Beynəlxalq səyyahlar Xankəndidə olublar

    16:51

    Putin: Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələrini proqnozlaşdırmaq çətindir

    16:45

    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək

    16:34

    Mark Rütte: NATO ölkələri müdafiə imkanlarını gücləndirir

    16:20

    Anita Anand: G7 görüşündə İran ətrafındakı münaqişədə deeskalasiyaya nail olmağa çalışacağıq

    16:19

    AFFA İntizam Komitəsi "Lənkəran" və "Atletiko Baku"ya texniki məğlubiyyət verib

