Первый саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая 2026 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию МИД Армении.

В связи с проведением саммита Армению посетят председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В преддверии этого мероприятия Кошта и фон дер Лейен также примут участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая 2026 года.

"Саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми. Стороны также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы", - подчеркивает МИД Армении.