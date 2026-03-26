    Саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая

    Первый саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая 2026 года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию МИД Армении.

    В связи с проведением саммита Армению посетят председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В преддверии этого мероприятия Кошта и фон дер Лейен также примут участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая 2026 года.

    "Саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми. Стороны также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы", - подчеркивает МИД Армении.

    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək
    Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силу

    Международные путешественники посетили Ханкенди

    Путин: Сложно прогнозировать последствий конфликта на Ближнем Востоке

    Рютте: Страны НАТО укрепляют оборонные возможности

    В Азербайджане производство электрокабеля сократилось на 9%

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО-2

    Анита Ананд: На встрече G7 будем добиваться деэскалации конфликта вокруг Ирана

    Анвар Ибрагим: Малайзия получила от Ирана разрешение на проход судов через Ормуз

