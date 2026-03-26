Саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая
- 26 марта, 2026
- 16:35
Первый саммит Армения-ЕС пройдет в Ереване 4-5 мая 2026 года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию МИД Армении.
В связи с проведением саммита Армению посетят председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В преддверии этого мероприятия Кошта и фон дер Лейен также примут участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая 2026 года.
"Саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми. Стороны также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы", - подчеркивает МИД Армении.