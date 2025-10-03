İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Ərdoğandan TDT təbriki: Ortaq gələcəyimiz parlaq, işbirliyimiz daimi olsun

    Region
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:10
    Ərdoğandan TDT təbriki: Ortaq gələcəyimiz parlaq, işbirliyimiz daimi olsun

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) qurulmasını təmin edən Naxçıvan Anlaşmasının 16-cı ildönümü münasibətilə təbrik mesajı yayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Dildə, fikirdə, işdə birlik şüarımızın ən önəmli simvollarından biri olan Türk Dövlətləri Təşkilatının qurulmasını təmin edən Naxçıvan Anlaşmasının 16-cı ildönümü və ortaq anım günümüz – Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü münasibətilə təbrik edirəm.

    Qədim tarixi irsimiz üzərində yüksələn bu mənalı günün birlik və həmrəylik ruhumuzu gücləndirməsinə, ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişafına töhfə verməsini arzulayıram. Ortaq gələcəyimiz parlaq, işbirliyimiz daimi olsun", - paylaşımda qeyd olunub.

