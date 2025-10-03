Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил публикацию по случаю 16-й годовщины Нахчыванского соглашения, положившего начало созданию Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляю с нашей совместной памятной датой - 16-й годовщиной Нахчыванского соглашения, обеспечившего создание нашей Организации тюркских государств, являющейся одним из важнейших символов нашего единства в языке, мыслях и делах, а также с Днем сотрудничества тюркских государств.

Желаю, чтобы этот знаменательный день укреплял дух единства и солидарности и способствовал развитию отношений между нашими странами во всех сферах. Пусть наше общее будущее будет светлым, а сотрудничество - постоянным", - говорится в публикации.