Ərdoğan G20 Liderlər Zirvəsində iştirak edəcək
Region
- 20 noyabr, 2025
- 14:47
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan G20 Liderlər Zirvəsində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zirvə görüşü 22–23 noyabr tarixlərində Cənubi Afrika Respublikasının Yohannesburq şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
15:49
Video
Vyetnamda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 26 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:48
Bakıda keçiriləcək Dünya İdman və Biznes Sammiti üçün qeydiyyat prosesi başlayıbFərdi
15:44
Özünüməşğulluq proqramı ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 110 min nəfəri keçəcəkMaliyyə
15:41
Göyçayda yük və minik maşınları toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
15:39
Gələn il işsizlikdən sığorta haqlarının 15 %-ə yaxın artacağı gözlənilirMaliyyə
15:38
Asim Xudiyev UEFA Konfrans Liqasına təyinat alıbFutbol
15:36
Sviridenko ABŞ Quru Qoşunlarının naziri ilə görüşübDigər ölkələr
15:35
Nikol Paşinyan Qazaxıstana yollanıbRegion
15:32