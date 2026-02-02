"Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 11:11
Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşan "Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi rəqib meydanında 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Ağ-qaralar" sonuncu dəfə belə nəticəyə 2023/2024 mövsümündə imza atıb. Bunu 624 gün gözləyən Bakı klubu 2024-cü il mayın 18-də "Səbail"in meydanında üç cavabsız qola sevinib.
"Neftçi"nin səfərdəki 4 və ya daha çox top fərqli qələbəsi isə 2022/23 mövsümündə qeydə alınıb. "Liv Bona Dea"dakı uğurdan 1030 gün əvvəl – 2023-cü il aprelin 8-də "Sumqayıt" qonaqların 4 cavabsız qoluna üzülüb.
Son xəbərlər
11:15
"Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndiribFutbol
11:15
Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcəkİKT
11:15
Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:14
Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıbRegion
11:11
"Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıbFutbol
11:07
Foto
Türkiyədə iki avtobus toqquşub, 18 nəfər yaralanıbRegion
11:05
Azərbaycan çempionatları tarixində het-trik edən legioner futbolçuların sayı 50-yə çatıbFutbol
11:02
İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilibİKT
11:00