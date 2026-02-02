İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 11:11
    Neftçi cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb

    Misli Premyer Liqasının XVIII turunda "Araz-Naxçıvan"la qarşılaşan "Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi rəqib meydanında 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Ağ-qaralar" sonuncu dəfə belə nəticəyə 2023/2024 mövsümündə imza atıb. Bunu 624 gün gözləyən Bakı klubu 2024-cü il mayın 18-də "Səbail"in meydanında üç cavabsız qola sevinib.

    "Neftçi"nin səfərdəki 4 və ya daha çox top fərqli qələbəsi isə 2022/23 mövsümündə qeydə alınıb. "Liv Bona Dea"dakı uğurdan 1030 gün əvvəl – 2023-cü il aprelin 8-də "Sumqayıt" qonaqların 4 cavabsız qoluna üzülüb.

