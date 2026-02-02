"Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 11:15
Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Xankəndi" heyətini Rauf Məhərrəmov ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Yarımmüdafiəçi ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Futbolçunun son iş yeri "Şəfa" klubu olub.
