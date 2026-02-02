İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    "Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 11:15
    Xankəndi klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Xankəndi" heyətini Rauf Məhərrəmov ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Yarımmüdafiəçi ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Futbolçunun son iş yeri "Şəfa" klubu olub.

    Rauf Məhərrəmov Azərbaycan II Liqası

