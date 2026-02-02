İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Fərid Osmanov: "Startap maliyyələşməsi üzrə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir"

    İKT
    • 02 fevral, 2026
    • 11:29
    Fərid Osmanov: Startap maliyyələşməsi üzrə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir

    Azərbaycanda startapların maliyyə vəsaitlərinə əlçatanlığının artırılması istiqamətində işlər aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov qurumun ötənilki fəaliyyətinin nəticələrinə dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    O bildirib ki, xüsusilə də erkən mərhələdə olan startapların maliyyə vəsaitlərinə əlçatanlığını artırılmasında təşviq mexanizmlər daha güclü olmalıdır: "Hesabat dövründə agentliyin birbaşa və dolayı vasitəsilə iştirak etdiyi üç vençur fond formalaşdırılıb. Həm fondlar, həmçinin beynəlxalq vençur fondlar vasitəsilə qeyd olunduğu qədər startaplara ilkin maliyyə vəsaiti ayrılıb. Lakin bu vəsaitin həcmi bizi qane etmir və bu istiqamətdə işlər aparırıq. Həm beynəlxalq vençur fondlarla əməkdaşlıq edirik ki, onların ölkəmizə gəlməsi istiqamətindəki fəaliyyətin dəstəklənməsi, eyni zamanda ölkəmizdə daha çox startapçıların formalaşması, yeni fikir və ideyaların, onların yaratdığı startapların cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində işlər aparılır".

    Onun sözlərinə görə, burada əsas problemi daha çox qanunvericiliklə bağlıdır: "Əsas məsələ məhz qanunvericiliyinin formalaşdırılmasıdır. Düşünürük ki, bu il ərzində, ilin qısa bir dövrü ərzində müvafiq sahədə qanunvericiliyin qəbul olması istiqamətində addımlarımızı uğurlu ata biləcəyik və bundan sonra bu rəqəmlər kifayət qədər sürətlə yüksələcək".

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi Fərid Osmanov startaplar
    Access to finance remains challenging for startups in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:52

    İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər seçilib

    Milli Məclis
    12:52

    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti