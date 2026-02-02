İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Aydın Süleymanlı: "Niderlandda keçirilən turnirdəki nəticəmdən çox da razı qalmadım"

    Fərdi
    • 02 fevral, 2026
    • 11:23
    Aydın Süleymanlı: Niderlandda keçirilən turnirdəki nəticəmdən çox da razı qalmadım

    Niderlandda keçirilən beynəlxalq turnirdə üçüncü yeri tutan Azərbaycan şahmatçısı Aydın Süleymanlı nəticədən çox da razı qalmayıb.

    20 yaşlı qrossmeyster bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, "Tata Steel Challengers" yarışı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Nəticəmdən çox da razı qalmadım. Səhvlərdən dərs çıxarmağa çalışacağam. Növbəti turnirlərdə daha yaxşı oyun göstərmək niyyətindəyəm".

    A.Süleymanlı yarışa çox yaxşı start verdiyini sözlərinə əlavə edib:

    "Sonra bir neçə oyunda heç-heçə etdim. Daha sonra özümü yenidən toparladım və çox yaxşı oynamağa başladım. Son turdan əvvəl birinci pillədə idim, lakin sonuncu turda çox pis oyun nümayiş etdirib məğlub oldum və üçüncülüklə kifayətləndim".

    Qeyd edək ki, Aydın Süleymanlı "Tata Steel Challengers"də 13 turda 9 xal toplamaqla üçüncü yeri tutub.

    Aydın Süleymanlı Azərbaycan şahmatçısı Şahmat

    Son xəbərlər

    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycanda Sahibkarlıq Məcəlləsinin qəbul edilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:20

    İngiltərə klubu tarixinin ən bahalı transferini həyata keçirməyə yaxındır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti