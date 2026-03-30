    Region
    • 30 mart, 2026
    • 11:27
    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Böyük Britaniyanın Moskvadakı müvəqqəti işlər vəkili Deyni Dolakiya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, buna səbəb Londonun krallığın ərazi sularında olan Rusiya ticarət gəmilərini saxlamağı planlaşdırdığına dair bəyanatları olub.

    Bundan başqa, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti səfirliyin ikinci katibi Yanse Van Rensburq Albertus Cerardusun Rusiyada kəşfiyyat və təxribat fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu bildirib. Diplomatın akkreditasiyası ləğv edilib və o, 2 həftə ərzində Rusiyanı tərk etməlidir.

    Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД РФ

    Son xəbərlər

    11:34
    Foto

    Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:34

    Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstək göstərəcək

    Biznes
    11:29
    Foto
    Video

    FHN su basmış ərazilərdən 454 nəfəri təxliyə edib

    Hadisə
    11:27

    Britaniyanın müvəqqəti işlər vəkili Rusiya XİN-ə çağırılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycan gübrə idxalına çəkdiyi xərci 80 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:21
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 094 şəxs təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    11:14

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    11:12

    Çində binanın bir hissəsi uçub, yeddi nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:11

    Azərbaycan – Syerra Leone oyununu özbəkistanlı hakimlər idarə edəcəklər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti