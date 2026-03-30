Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД РФ

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия вызвана в МИД России.

Сообщается, что Долакию вызвали после заявлений Лондона о том, что королевство планирует задерживать российские торговые суда, находящиеся в его территориальных водах.

Кроме того, ФСБ РФ сообщил о том, что второй секретарь дипведомства Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус вел разведывательно-подрывную деятельность в РФ. Дипломат лишен аккредитации и должен покинуть Россию в течение 2 недель.