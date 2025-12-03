İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər

    Region
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:55
    KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər

    Türkiyə növbəti altı ay ərzində Ermənistanla quru sərhədini açmaq imkanını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən bildirib.

    "Türkiyə Ermənistanla quru sərhədini növbəti altı ay ərzində açmaq imkanını nəzərdən keçirir, bu da Qafqazda ticarətin bərpasına yol açacaq", - agentlik vəziyyətlə tanış olan mənbələrə istinadən bildirir.

    Türkiyə-Ermənistan münasibətləri sərhəd
    СМИ: Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией в течение следующих 6 месяцев
    Bloomberg: Türkiye may open land border with Armenia within six months

    Son xəbərlər

    13:14

    "Mançester Siti" 68 il sonra dörd qol buraxdığı oyunda qələbə qazanıb

    Futbol
    13:12
    Video

    Azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair fləşmob keçirilib

    Daxili siyasət
    13:06

    NATO Norveçdəki aviabazalarından birini bağlayıb

    Digər ölkələr
    13:01

    "Baku Fire"nın baş məşqçisi: "İntriqanı saxlamaq üçün "Neftçi" İK ilə matçda qələbə qazanmalıyıq"

    Futbol
    12:57

    "Bakı Fond Birjası"nın dövriyyəsi 9 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    12:55

    KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər

    Region
    12:50

    Dövlət Suverenliyi Günü bayramlar sırasına daxil edilir

    Milli Məclis
    12:50

    Azərbaycanda işçilərin işdən azad olunması qaydalarına dəyişiklik edilir

    Milli Məclis
    12:49

    Naxçıvanda 2-ci Azərbaycan–Türkiyə Regional İqtisadi Forumu keçirilir

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti