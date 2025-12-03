KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər
Region
- 03 dekabr, 2025
- 12:55
Türkiyə növbəti altı ay ərzində Ermənistanla quru sərhədini açmaq imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən bildirib.
"Türkiyə Ermənistanla quru sərhədini növbəti altı ay ərzində açmaq imkanını nəzərdən keçirir, bu da Qafqazda ticarətin bərpasına yol açacaq", - agentlik vəziyyətlə tanış olan mənbələrə istinadən bildirir.
