СМИ: Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией в течение следующих 6 месяцев

Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в следующих шести месяцев.

Как сообщает Report, об этом агентству Bloomberg заявили источники.

"Турция рассматривает возможность открытия своей сухопутной границы с Арменией в течение следующих шести месяцев, что откроет путь к возобновлению торговли на Кавказе", - сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.