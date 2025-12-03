Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    СМИ: Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией в течение следующих 6 месяцев

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 12:49
    СМИ: Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией в течение следующих 6 месяцев

    Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в следующих шести месяцев.

    Как сообщает Report, об этом агентству Bloomberg заявили источники.

    "Турция рассматривает возможность открытия своей сухопутной границы с Арменией в течение следующих шести месяцев, что откроет путь к возобновлению торговли на Кавказе", - сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    KİV: Türkiyə növbəti 6 ay ərzində Ermənistanla sərhədlərini aça bilər
    Bloomberg: Türkiye may open land border with Armenia within six months
    Elvis

