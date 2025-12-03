СМИ: Турция рассматривает возможность открытия границы с Арменией в течение следующих 6 месяцев
В регионе
- 03 декабря, 2025
- 12:49
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в следующих шести месяцев.
Как сообщает Report, об этом агентству Bloomberg заявили источники.
"Турция рассматривает возможность открытия своей сухопутной границы с Арменией в течение следующих шести месяцев, что откроет путь к возобновлению торговли на Кавказе", - сообщает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
