    Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir

    Region
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:57
    Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir

    Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir, qarşı tərəfilə bütün məsələlər üzrə intensiv əlaqələr həyata keçirilir.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkə hökumətinin aparat rəhbəri Araik Arutyunyan bildirib.

    Məlumat yenilənir

    Ermənistan Azərbaycan
    Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

