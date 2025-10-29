Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir
Region
- 29 oktyabr, 2025
- 12:57
Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir, qarşı tərəfilə bütün məsələlər üzrə intensiv əlaqələr həyata keçirilir.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu ölkə hökumətinin aparat rəhbəri Araik Arutyunyan bildirib.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
12:57
Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edirRegion
12:57
Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaqEnergetika
12:56
Ağdərədə istismar müddəti bitmiş və yararsız döyüş sursatları məhv ediləcəkHərbi
12:52
Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıramDaxili siyasət
12:50
Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundurXarici siyasət
12:47
Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkibQarabağ
12:46
Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdırMaliyyə
12:46
Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"Energetika
12:45