    Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

    • 29 октября, 2025
    • 12:53
    Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе, с азербайджанской стороной осуществляются интенсивные контакты по всем вопросам.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

    "Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской государственной границы обсуждается на уровне вице-премьеров, министерства иностранных дел обсуждают свою повестку, Совбезы работают над гуманитарными и другими вопросами. Отношения между Арменией и Азербайджаном проходят в неплохом темпе", - сказал он.

    Он отметил, что в случае достижения результатов, появляется информация, как и о встречах на высшем уровне.

    В качестве примера он привел снятие президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым запрета на транзит грузов в Армению.

    "Вопрос мирного договора также постоянно обсуждается при двусторонних контактах", - сказал Арутюнян.

    Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir

