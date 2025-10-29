Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе, с азербайджанской стороной осуществляются интенсивные контакты по всем вопросам.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

"Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской государственной границы обсуждается на уровне вице-премьеров, министерства иностранных дел обсуждают свою повестку, Совбезы работают над гуманитарными и другими вопросами. Отношения между Арменией и Азербайджаном проходят в неплохом темпе", - сказал он.

Он отметил, что в случае достижения результатов, появляется информация, как и о встречах на высшем уровне.

В качестве примера он привел снятие президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым запрета на транзит грузов в Армению.

"Вопрос мирного договора также постоянно обсуждается при двусторонних контактах", - сказал Арутюнян.