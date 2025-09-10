Antalya Böyükşəhər Bələdiyyəsində "rüşvət" əməliyyatı: 20 nəfər barədə həbs qərarı verilib
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 11:19
Türkiyənin Antalya Böyükşəhər Bələdiyyəsinə qarşı "rüşvət" istintaqı çərçivəsində 20 şübhəli şəxs haqqında saxlanma qərarı verilib.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.
Məlumata görə, əməliyyat Antalya Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Bildirilib ki, həbsdə olan Antalya Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Muhittin Böcekin "rüşvət" istintaqı çərçivəsində daha 20 şübhəli şəxs haqqında saxlanma qərarı verilib. Müəyyən edilmiş ünvanlarda keçirilən əməliyyatlarda bəzi şübhəli şəxslər artıq saxlanılıb.
Əməliyyat çərçivəsində Antalya mərkəzli yayım edən "Kanal V" televiziyasına da qəyyum təyin edilib.
