ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb
Region
- 04 mart, 2026
- 16:00
ABŞ və İsrailin İrana qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində bu ölkədə ölənlərin sayı 1045-ə çatıb.
"Report" "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Şəhid fondu məlumat yayıb.
"Bu günə qədər 1045 nəfər dəfn edilib", - açıqlamada qeyd olunub.
