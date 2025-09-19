İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    ABŞ İranın Çabahar limanına yenidən sanksiya tətbiq edəcək

    Region
    • 19 sentyabr, 2025
    • 16:43
    ABŞ İranın Çabahar limanına yenidən sanksiya tətbiq edəcək

    ABŞ Dövlət Departamenti İranın Çabahar limanı üzərində ləğv etdiyi sanksiyanı bərpa edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Tasnim" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, Cozef Baydenin prezidentliyi dövründə, 2018-ci ildə ABŞ Dövlət Departamenti Çabahar limanını sanksiyadan azad etmişdi. Bu tədbir Əfqanıstanın bərpası və inkişafına yardım məqsədi ilə tətbiq edilmişdi.

    Məlumata görə, bu imtiyaz 2025-ci il sentyabrın 29-da ləğv olunacaq.

    Hindistan az xərc tələb elədiyi üçün regionun iqtisadi bazarlarına çıxış məqsədi ilə bu limandan istifadə edir. Ötən ilin may ayında isə Hindistanla Çabahar limanı ilə 10 illik investisiya müqaviləsi imzalayıb.

    İran ABŞ Dövlət Departamenti Çabahar sanksiaya

