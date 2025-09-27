Xocalıda ağacəkmə aksiyası keçirilib
Qarabağ
- 27 sentyabr, 2025
- 15:17
Xocalı rayonunda Anım Gününün 5-ci ildönümü münasibətilə ağacəkmə aksiyası təşkil olunub.
"Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, şəhidlərin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə keçirilən aksiya Xocalı rayonunun Ballıca kəndində baş tutub.
Aksiyada Azərbaycan Prezidentinin Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları, Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin nümayəndələri, şəhid ailələri, müharibə veteranları və yerli ictimaiyyətin üzvləri iştirak ediblər.
Aksiya çərçivəsində ümumilikdə 200-dən çox çinar, sam, zeytun və badam ağacları əkilib.
