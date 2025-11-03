İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Qarabağ
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:50
    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Türkiyə KİV-in Qars, Ərzurum və İğdırdan olan 15 nəfərlik nümayəndəsi Ağdam, Xocalı və Xankəndi şəhərlərinə səfər ediblər.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində jurnalistlər ilk olaraq Xocalının Əsgəran qalasında olublar. Qonaqları Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar. Media nümayəndələrinə XVIII əsrdə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən inşa edilən Əsgəran qalası haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, qala Qarabağ xanlığının şərq qapısı kimi tanınıb və müdafiə məqsədilə tikilib.

    Türkiyəli jurnalistlər daha sonra Xocalı şəhərində olaraq burada aparılan genişmiqyaslı tikinti-quruculuq və abadlıq işləri ilə tanış olublar. Onlar Xocalıya qayıdan sakinlərlə görüşüb, onların təəssüratlarını öyrəniblər. Verilən məlumata görə, "Böyük Qayıdış" Dövlət Proqramı çərçivəsində artıq Xocalı şəhəri və 7 kəndə köç prosesi həyata keçirilib.

    Səfərin növbəti dayanacağı Xankəndi şəhəri olub. Media nümayəndələri burada yerləşən Qarabağ Universitetində olublar. Qonaqlara ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti, tədris prosesi və gələcək planlar barədə məlumat verilib.

    Qeyd edək ki, türkiyəli jurnalistlərin Qarabağa səfəri iki ölkə media əlaqələrinin daha da güclənməsinə, həmçinin azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işlərinin beynəlxalq mediada geniş işıqlandırılmasına xidmət edir.

    Ağdam Xocalı Xankəndi Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti
