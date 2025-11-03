Журналисты из трех турецких регионов посетили Карабах
03 ноября, 2025
- 12:15
Группа журналистов из турецких регионов Карс, Эрзрум и Игдыр совершила поездку на освобожденные территории Азербайджана - Агдам, Ходжалы и Ханкенди.
Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах, визит организован в рамках укрепления сотрудничества медиа двух стран.
Первым пунктом поездки стала Аскеранская крепость в Ходжалы. Сотрудники службы рассказали гостям, что крепость, построенная в XVIII веке ханом Карабаха Панахали-ханом, считалась восточными воротами ханства и имела важное оборонительное значение.
Затем представители турецких медиа ознакомились с работами по восстановлению и благоустройству Ходжалы, встретились с жителями, вернувшимися в свои дома в рамках госпрограммы "Великое возвращение".
В Ханкенди журналисты посетили Карабахский университет, где им представили информацию о деятельности вуза, учебном процессе и планах развития.
Отметим, что журналисты из турецких регионов также побывали в Агдаме.