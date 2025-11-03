Журналисты из трех турецких регионов посетили Карабах

Группа журналистов из турецких регионов Карс, Эрзрум и Игдыр совершила поездку на освобожденные территории Азербайджана - Агдам, Ходжалы и Ханкенди.

Как сообщили Report в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах, визит организован в рамках укрепления сотрудничества медиа двух стран.

Первым пунктом поездки стала Аскеранская крепость в Ходжалы. Сотрудники службы рассказали гостям, что крепость, построенная в XVIII веке ханом Карабаха Панахали-ханом, считалась восточными воротами ханства и имела важное оборонительное значение.

Затем представители турецких медиа ознакомились с работами по восстановлению и благоустройству Ходжалы, встретились с жителями, вернувшимися в свои дома в рамках госпрограммы "Великое возвращение".

В Ханкенди журналисты посетили Карабахский университет, где им представили информацию о деятельности вуза, учебном процессе и планах развития.

Отметим, что журналисты из турецких регионов также побывали в Агдаме.