İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər

    Multimedia
    • 30 sentyabr, 2026
    • 19:12
    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər

    Azərbaycanın Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi. Bu kənd ölkəmizin zəngin təbiəti, meşələri və dağ mənzərələri ilə məşhur olan füsunkar yerlərindən biridir. Dağların arasında tarixlə təbiətin qovuşduğu, əsrlərin izlərini bu günə daşıyan kənd təkcə qədimiliyi ilə deyil, Qarabağın tarixi-mədəni irsini özündə yaşadan məkanlardan biri kimi də maraq doğurur.

    "Report"un əməkdaşları həmin kənddən görüntüləri lentə alıb.

    Füsunkar kadrları təqdim edirik:

    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər
    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər
    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər
    Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər

    Ağdərə Vəngli kəndi İşğaldan azad edilmiş ərazilər
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    Report captures scenic views of Vangli village in Aghdara
    MiniBoss
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