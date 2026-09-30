Tarixlə təbiətin qovuşduğu Vəngli – Ağdərədən möhtəşəm görüntülər
Multimedia
- 30 sentyabr, 2026
- 19:12
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Azərbaycanın Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi. Bu kənd ölkəmizin zəngin təbiəti, meşələri və dağ mənzərələri ilə məşhur olan füsunkar yerlərindən biridir. Dağların arasında tarixlə təbiətin qovuşduğu, əsrlərin izlərini bu günə daşıyan kənd təkcə qədimiliyi ilə deyil, Qarabağın tarixi-mədəni irsini özündə yaşadan məkanlardan biri kimi də maraq doğurur.
"Report"un əməkdaşları həmin kənddən görüntüləri lentə alıb.
Füsunkar kadrları təqdim edirik:
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