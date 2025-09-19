Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEO
- 19 sentyabr, 2025
- 12:33
Ana, dayımın qisasını özüm alacam, şəhid olsam cənnətdə dayımla görüşəcəm.
Bu sözləri "Report"a müsahibəsində şəhid Əlmirzə Mirzəyevin anası Nərgiz Mirzəyeva deyib.
O deyir ki, oğlunun ən böyük arzusu hərbçi olmaq idi:
"Mənim oğlum çox vətənpərvər idi, uşaq yaşından mənimlə birlikdə qardaşım Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi Ayaz Quliyevi ziyarətə gedərdi və deyirdi ki, onun qisasını alacaq. Məktəbdə də hər kəsin sevimlisi olub. Bayrağı həddindən çox sevirdi, hətta birinci sinfə gedəndə yazı stolunun üstündəki bayrağa adını yazıb. Soruşmuşdum ki, niyə bayrağa adını yazmısan? Dedi bayram mənimdir də, baxarsan, elə adım da bayrağın üstünə yazılacaq. Elə də oldu, indi bayrağın üstündə onun adı var".
Ana onu da bildirib ki, Əlmirzə ilə ana-oğul münasibətindən daha çox dost kimi olublar: "Aramızda qəribə bir bağlılıq var idi. 19 yaşı vardı, amma çox tez böyümüşdü. O mənim ən yaxın dostum idi və ondan sonra heç kimlə ürəkdən danışmamışam".
Şəhidin atası Ağamirzə Mirzəyev də oğlundan qürurla bəhs edir:
"Onunla fəxr etdiyini bildirməyi sevirdi. Ələlxüsus da əsgərlik dönəmində belə deyəndə fərəhlənirdi. Oğlum şəhid oldu və qəhrəmanlar sırasına düşdü. Onunla həqiqətən fəxr edir, qürur duyuram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun".
Qeyd edək ki, Əlmirzə Mirzəyev 12 oktyabr 2004-cü ildə Hacıqabul rayonunda anadan olub. Orta təhsilini bitirdikdən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 19 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı Xocavənd rayonunun Qarakənd istiqamətində şəhid olub.
Hacıqabul Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.
Gülçin Cəmil