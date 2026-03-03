Milli Məclisin plenar iclası başlayıb
Milli Məclis
- 03 mart, 2026
- 11:01
Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyində Azərbaycanın İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 2025-ci ildə ölkədə insan hüquqlarının qorunması haqqında illik məruzəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 8 məsələ var.
Məruzəni ombudsman Səbinə Əliyeva təqdim edəcək.
Qeyd edək ki, plenar iclasa spiker Sahibə Qafarova sədrlik edir.
