Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    • 03 марта, 2026
    • 11:15
    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 8 вопросов, в том числе ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) о защите прав человека в стране в 2025 году.

    Доклад представит омбудсмен Сабина Алиева.

    Пленарное заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

    Милли Меджлис Сабина Алиева Ежегодный доклад
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb

    Последние новости

    11:34

    Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

    Энергетика
    11:30

    Денежная база в Азербайджане за год выросла на 15%

    Финансы
    11:28

    ЦАХАЛ занял несколько позиций на юге Ливана

    Другие страны
    11:27

    Посольство США в Израиле сообщило о проблемах с эвакуацией американских граждан

    Другие страны
    11:27

    В ММ обсуждается ежегодный доклад омбудсмена

    Милли Меджлис
    11:23

    Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

    Внешняя политика
    11:21

    Валютные резервы ЦБА в феврале выросли на $50,6 млн

    Финансы
    11:18

    Грузия за два месяца депортировала 544 иностранца

    В регионе
    11:15

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    Лента новостей