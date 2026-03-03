Началось пленарное заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
- 03 марта, 2026
- 11:15
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 8 вопросов, в том числе ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) о защите прав человека в стране в 2025 году.
Доклад представит омбудсмен Сабина Алиева.
Пленарное заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.
