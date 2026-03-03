Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 8 вопросов, в том числе ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) о защите прав человека в стране в 2025 году.

Доклад представит омбудсмен Сабина Алиева.

Пленарное заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.