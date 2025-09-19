İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir

    Milli Məclis
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:03
    Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir

    Milli Məclisdə "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərovun sədrliyi ilə keçirilən tədbirdə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov, parlamentin komitə və komissiya sədrləri, sədr müavinləri, Milli Məclis Aparatının nümayəndələri, həmçinin aidiyyəti qurumların rəhbər şəxsləri iştirak edirlər.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 20-si Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Günüdür.

    В Милли Меджлисе проходит конференция по случаю Дня государственного суверенитета
    Azerbaijani parliament hosting conference on State Sovereignty Day

