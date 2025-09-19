В Милли Меджлисе проходит конференция по случаю Дня государственного суверенитета
Милли Меджлис
- 19 сентября, 2025
- 10:14
В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Милли Меджлисе Азербайджана проходит конференция, посвященная Дню государственного суверенитета.
Как сообщает Report, в мероприятии, проходящем под председательством заместителя председателя Милли Меджлиса Зияфета Аскерова, принимают участие председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатели и заместители председателей комитетов и комиссий парламента, представители Аппарата Милли Меджлиса, а также руководители соответствующих структур.
Отметим, что 20 сентября в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.
