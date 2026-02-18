İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılır

    Milli Məclis
    • 18 fevral, 2026
    • 15:08
    İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılır

    İcbari tibbi sığorta çərçivəsində müştərək maliyyələşmə məbləğinin ödənilməsi 1 il uzadılır.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Tibbi sığorta haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

    Qanun layihəsi parlamentin Səhiyyə komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, qanuna əsasən, ilkin tibbi-sanitariya yardımına müraciət etmədən birbaşa ixtisaslaşdırılmış həkim müayinəsi ilə bağlı tibbi xidmətlərdən istifadə etdikdə sığortaolunan müştərək maliyyələşmə məbləği ödəməlidir.

    Dəyişikliyə görə, sözügedən maddə 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

    Xatırladaq ki, müştərək maliyyələşmə məbləği sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin icbari tibbi sığorta təminatı ilə əhatə olunmayan və sığortaolunan tərəfindən ödənilən hissəsidir.

    Milli Məclis qanun layihəsi

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti