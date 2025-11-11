İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Euronews"un təlimçisi: Ümid edirəm ki, azərbaycanlı jurnalistlərdən də nəsə öyrənəcəm

    Media
    • 11 noyabr, 2025
    • 10:22
    Euronewsun təlimçisi: Ümid edirəm ki, azərbaycanlı jurnalistlərdən də nəsə öyrənəcəm

    "Euronews"un Astana bürosunun rəhbəri, "Euronews Academy"nin təlimçisi Boyan Brkiç Azərbaycanda keçəcəyi təlim proqramı zamanı azərbaycanlı jurnalistlərdən də nələrsə öyrənəcəyinə ümidli olduğunu deyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Euronews Academy" təlim proqramının açılış mərasimində jurnalistlərə açıqlaması zamanı danışıb.

    "Bakıda olduğuma görə çox xoşbəxtəm. Mən bu gün "Euronews"un strateji fəaliyyətində iştirak edirəm. Bu fəaliyyət bizim strateji tərəfdaş hesab etdiyimiz ölkələrlə, məsələn, Azərbaycanla bilik, təcrübələr və "know-how" mübadiləsini əhatə edir. Buraya gənc həmkarlarımla - azərbaycanlı jurnalistlərlə - görüşməyə, onlara "Euronews"da və ümumilikdə Avropada işlərin necə aparıldığını izah etməyə gəlmişəm. Amma heç vaxt iddia etmirik ki, biz bunu daha yaxşı edirik, sadəcə bəzən fərqli şəkildə edirik".

    B.Brkiç bundan əvvəl də Azərbaycana bir neçə dəfə səfər etdiyini, ancaq təlim vermək üçün ilk dəfə gəldiyini vurğulayıb:

    "Bu, Bakıya ilk gəlişim deyil, amma bu cür media təlimi üçün ilk dəfədir. Ümid edirəm ki, iştirakçılar verəcəyim məlumatlarda maraqlı bir şey taparlar. Biz əsas xəbərlərin hazırlanması, televiziya formatına uyğunlaşdırılması barədə danışacağıq. Amma eyni zamanda, təlim iştirakçılarından da nəsə öyrənməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki indiyədək keçirdiyim bu cür təlimlər sayəsində daha yaxşı jurnalist və təcrübə baxımından daha zəngin bir insan olmuşam. Ona görə də ümid edirəm ki, azərbaycanlı jurnalistlərdən də nəsə öyrənəcəm. Çünki biz təcrübə və bilik mübadiləsi edirik, mən onlara nə etməli olduqlarını diktə etmirəm".

    “Euronews” media Təlim
    Боян Бркич: С нетерпением жду, чтобы чему-то научиться у азербайджанских журналистов
    Euronews Academy instructor says looking forward to benefit from Azerbaijani journalists' experience

    Son xəbərlər

    11:13

    Bakının İnşaatçılar prospektində mikromobillik zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Rusiya Odessaya dronlarla hücum edib, enerji və nəqliyyat obyektlərinə zərər vurub

    Digər ölkələr
    11:03

    Şirniyyat qutularının içərisində gizlədilən dərman preparatları aşkar edilib

    Biznes
    11:02

    Qazaxıstanla Rusiya strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayacaq

    Region
    11:01

    Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    10:58

    KİV: Husilər İsrailə və Qırmızı dənizdəki gəmilərə hücumları dayandırmağa qərar veriblər

    Digər ölkələr
    10:57

    DİN: Sosial şəbəkələrdə "bonus", "lotereya", "mükafat qazandınız" kimi vədlərlə inanmayın

    Hadisə
    10:50

    İslamiadada iştirak edəcək Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin heyəti müəyyənləşib

    Komanda
    10:42

    Hakan Fidan Vaşinqtonda Suriya prezidenti ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti